Англія

Цікава новина з "Туманного Альбіону".

Після відходу Гарета Саутгейта з посади головного тренера збірної Англії, FA (Футбольна асоціація Англії) почала пошуки нового керманича національної команди.

За інформацією The Telegraph, англійські функціонери серйозно розглядають кандидатуру коуча лондонського Тоттенгема Анге Постекоглу.

Зазначається, що 58-річний фахівець вже кілька років входить до списку інтересів FA. Керівництву футбольної асоціації подобається, що австралійський тренер віддає перевагу атакувальному футболу з високим пресингом.

Нагадаємо, Гарет Саутгейт залишив посаду головного тренера збірної Англії після поразки у фіналі Євро-2024 від збірної Іспанії (1:2).