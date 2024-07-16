Англія

Поразка у фіналі Євро-2024 стала фатальною для тренера.

Футбольна асоціація Англії оголосила про відставку головного тренера національної збірної Гарета Саутгейта.

Відомо, що Саутгейт сам залишив посаду.

Саутгейт очолював Англію вісім років. Він провів на чолі команди 102 матчі та привів "Трьох Левів" до двох поспіль фіналів Євро: у 2021 році Англія поступилась Італії у вирішальному матчі, а через три роки — Іспанії. Поєдинок проти "Фурії Рохи" став останнім для Саутгейта.

Нагадаємо, Король Чарльз написав офіційний лист Саутгейту після поразки від Іспанії.