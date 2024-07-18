Контракт із голландцем розрахований ще на один рік.
ВІРДЖИЛ ВАН ДЕЙК, GETTY IMAGES
18 липня 2024, 18:29
Захисник Вірджил ван Дейк може покинути Ліверпуль у літнє трансферне вікно.
Після завершення виступу на чемпіонаті Європи 33-річний футболіст повідомив про намір обміркувати своє майбутнє, зокрема на клубному рівні.
Чинний контракт ван Дейка з Ліверпулем розрахований ще на один сезон — до середини 2025 року.
Як повідомляє портал TodoFichajes, Ліверпуль працює над пошуком заміни для ван Дейка і придивляється до Глейсона Бремера з Ювентуса.
Трансфер 27-річного бразильця, якщо він буде, вийде дорогим, туринці не продадуть захисника дешевше 70 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Хейтінга увійшов до тренерського штабу Ліверпуля.