Англія

Контракт із голландцем розрахований ще на один рік.

Захисник Вірджил ван Дейк може покинути Ліверпуль у літнє трансферне вікно.

Після завершення виступу на чемпіонаті Європи 33-річний футболіст повідомив про намір обміркувати своє майбутнє, зокрема на клубному рівні.

Чинний контракт ван Дейка з Ліверпулем розрахований ще на один сезон — до середини 2025 року.

Як повідомляє портал TodoFichajes, Ліверпуль працює над пошуком заміни для ван Дейка і придивляється до Глейсона Бремера з Ювентуса.

Трансфер 27-річного бразильця, якщо він буде, вийде дорогим, туринці не продадуть захисника дешевше 70 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Хейтінга увійшов до тренерського штабу Ліверпуля.