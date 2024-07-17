Англія

Джон Хейтінга допомагатиме Арне Слоту.

Колишній універсал збірної Нідерландів, а нині тренер Джон Хейтінга продовжить кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

40-річний фахівець залишив Вест Гем та увійшов до тренерського штабу Арне Слота у Ліверпулі. Деталі угоди не розголошуються.

Після завершення кар'єри Хейтінга був асистентом у юнацькій команді Аякса, після чого працював з основним складом, а в 2023 році перебрався у Вест Гем.

За свою кар'єру Хейтінга встиг пограти за Аякс, Атлетіко, Евертон, Фулгем та Герту. Також на його рахунку 87 матчів у складі збірної Нідерландів.