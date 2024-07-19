Англія

Українець став першим клієнтом UFA.

Інтереси лівого захисника Арсеналу Олександра Зінченка тепер представлятиме Unique Football Agency, повідомив гравець на своїй сторінці в Instagram.

За даними transfermarkt, власником агенції є українець Юрій Кухарський. Раніше агентом Олександра був Алан Прудніков.

У червні повідомлялося, що Арсенал більше не розраховує на 27-річного українця. Його контракт із клубом розраховано до кінця червня 2026 року.

У сезоні-2023/24 Зінченко взяв участь у 35 матчах лондонців у всіх турнірах, відзначившись 1 голом і 2 асистами.