Англія

Обидва футболісти можуть шукати собі нові клуби цього літа.

Захисники Олександр Зінченко та Кіран Тірні можуть шукати собі нові клуби у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє TBR.

За інформацією джерела, керівництво "канонірів" повідомило обом гравцям, що на них більше не розраховують і вони можуть шукати собі нові команди.

Також наголошується, що Арсенал хоче зберегти Якуба Ківьора, який хоче переїхати до Італії, де ним цікавиться Мілан.

Минулого сезону Зінченко провів 35 матчів, у яких забив один гол та віддав два асисти. На рахунку Тірні 27 ігор та два асисти за Реал Сосьєдад на правах оренди. Ківьор відіграв 30 ігор, забивши один гол та віддавши три асисти.