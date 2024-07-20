Англія

Імена клубів, які претендують на француза, не називаються.

Колишній півзахисник туринського Ювентуса Адрієн Рабьо може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 29-річного француза зацікавлені два неназвані клуби АПЛ.

Нагадаємо, зараз Адрієн перебуває у статусі вільного агента, після того як залишив Ювентус після завершення контракту.

Минулого сезону Рабьо провів 35 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав два асисти.