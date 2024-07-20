Англія

Гравець Сосьєдада може перейти в АПЛ.

Мартін Субіменді привернув увагу Манчестер Юнайтед.

За відомостями Manchester Evening News, манкуніанці вивчають варіанти посилення півзахисту і цікавляться хавбеком Реал Сосьєдад. При цьому, трансфер Мануеля Угарте (ПСЖ) більш імовірний.

Повідомлялося, що за Субіменді стежив Арсенал, проте сам футболіст не хотів туди переходити. Відступні опорника Сосьєдаду — 60 млн євро.

Минулого сезону Мартін провів 31 матч у Ла Лізі та забив 4 голи.