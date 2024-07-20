Гравець Сосьєдада може перейти в АПЛ.
МАРТІН СУБІМЕНДІ, GETTY IMAGES
20 липня 2024, 19:59
Мартін Субіменді привернув увагу Манчестер Юнайтед.
За відомостями Manchester Evening News, манкуніанці вивчають варіанти посилення півзахисту і цікавляться хавбеком Реал Сосьєдад. При цьому, трансфер Мануеля Угарте (ПСЖ) більш імовірний.
Повідомлялося, що за Субіменді стежив Арсенал, проте сам футболіст не хотів туди переходити. Відступні опорника Сосьєдаду — 60 млн євро.
Минулого сезону Мартін провів 31 матч у Ла Лізі та забив 4 голи.