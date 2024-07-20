Англія

Бразилець знову поповнить склад Страсбура.

Центральний півзахисник Челсі Андрей Сантос перебереться до Страсбура на сезон-2024/25, передає журналіст Фабріціо Романо.

За даними Романо, 20-річним бразильцем цікавились у Боруссії (Дортмунд) і ще кількох клубах. Проте, очікується, що Сантос повернеться до Страсбура, який він представляв протягом минулої кампанії. Статися це має після американського турне "синіх".

Хавбек уже провів розмову з потенційним майбутнім керманичем французького клубу Ліамом Розеніором. Нещодавно посаду головного тренера "синьо-білих" залишив Патрік Вієйра. Страсбур у 2023 році підписав угоду з консорціумом BlueCo, якому належить Челсі.

У другій половині сезону-2023/24 Сантос узяв участь в 11 матчах у Лізі 1, відзначившись 1 голом. Першу половину кампанії Андрей провів у Ноттінгем Форест (2 матчі в усіх турнірах).

Нагадаємо, Челсі повернувся до тренувань 4 липня. У понеділок, 22-го числа, колектив Енцо Марески вирушить на передсезонне турне до США, де зустрінеться з Рексемом, Селтіком, Америкою, Манчестер Сіті, Реалом та Інтером.