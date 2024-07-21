Англія

Манкуніанський клуб дивиться у майбутнє.

Манчестер Юнайтед має намір підписати форварда лондонського Арсеналу та збірної Данії U-17 Чідозі Обі. Таку інформацію надає Фабріціо Романо.

Повідомляється, що "Червоні дияволи" хочуть закрити угоду щодо 16-річного вундеркінда якомога швидше.

Однак, Обі поки що не прийняв остаточного рішення щодо свого майбутнього і найближчими днями збирається відвідати розташування кількох англійських та німецьких клубів.

Минулого сезону Чідо Обі відіграв за Арсенал U-18 26 матчів, забив 32 голи та віддав 3 результативні передачі.