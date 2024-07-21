Манкуніанський клуб дивиться у майбутнє.
Обі, getty images
21 липня 2024, 13:13
Манчестер Юнайтед має намір підписати форварда лондонського Арсеналу та збірної Данії U-17 Чідозі Обі. Таку інформацію надає Фабріціо Романо.
Повідомляється, що "Червоні дияволи" хочуть закрити угоду щодо 16-річного вундеркінда якомога швидше.
Однак, Обі поки що не прийняв остаточного рішення щодо свого майбутнього і найближчими днями збирається відвідати розташування кількох англійських та німецьких клубів.
Минулого сезону Чідо Обі відіграв за Арсенал U-18 26 матчів, забив 32 голи та віддав 3 результативні передачі.