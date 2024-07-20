Англія

Раніше Арсенал відхилив пропозицію з боку Фулгема.

Півзахисник Арсеналу Еміль Сміт-Роу може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного англійця зацікавлений Крістал Пелес, який вже готує офіційну пропозицію щодо можливого трансферу футболіста.

Також наголошується, що цього тижня Арсенал вже відхилив одну пропозицію щодо Еміля від Фулгема.

Минулого сезону вихованець "канонірів" провів 19 матчів, у яких віддав дві гольові передачі.