Француз продовжить кар'єру в Саудівській Аравії.
МУССА ДІАБІ, GETTY IMAGES
21 липня 2024, 22:24
Мусса Діабі перейде в Аль-Іттіхад, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Клуб із Саудівської Аравії в усному порядку домовився з Астон Віллою про трансфер вінгера за 60 млн євро з урахуванням бонусів.
Футболіст дав згоду на укладення п'ятирічного контракту і тепер чекає оформлення документів.
Також Аль-Іттіхад працює над придбанням голкіпера Манчестер Сіті Едерсона.
Минулого сезону Діабі провів 38 матчів в АПЛ: на його рахунку 6 голів і 8 асистів.
Раніше повідомлялося, що Мендеш пропонував обмін Феліша на Альвареса.