Англія

Француз продовжить кар'єру в Саудівській Аравії.

Мусса Діабі перейде в Аль-Іттіхад, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуб із Саудівської Аравії в усному порядку домовився з Астон Віллою про трансфер вінгера за 60 млн євро з урахуванням бонусів.

Футболіст дав згоду на укладення п'ятирічного контракту і тепер чекає оформлення документів.

Також Аль-Іттіхад працює над придбанням голкіпера Манчестер Сіті Едерсона.

Минулого сезону Діабі провів 38 матчів в АПЛ: на його рахунку 6 голів і 8 асистів.

Раніше повідомлялося, що Мендеш пропонував обмін Феліша на Альвареса.