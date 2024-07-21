Англія

Португальський нападник продовжує пошуки клубу.

Атлетіко все більше побоюється, що португальцю доведеться повернутися до клубу, що абсолютно не влаштовує Дієго Сімеоне. У вінгера залишається тиждень відпустки, і з наступних вихідних його знову викличуть на тренування з командою.

Обговорюється варіант продовження оренди в Барселоні, хоча Атлетіко воліє остаточно продати гравця.

Зазначається, що агент гравця, Жорже Мендеш, намагався знайти йому місце в Англії, але безуспішно. Була спроба домовитися з Манчестер Сіті про обмін на Хуліана Альвареса, проте "містян" такий сценарій не влаштував.

У минулому сезоні Ла Ліги Феліш зіграв за Барселону 30 матчів, забив 7 м'ячів і віддав 3 асисти.