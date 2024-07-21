Фахівець зазначив, що потрібно рухатися далі.
ДЖЕЙДОН САНЧО, GETTY IMAGES
21 липня 2024, 22:57
Ерік тен Гаг прокоментував ситуацію з Джейдоном Санчо.
Тен Гаг: Я все ще переконаний, що Антоні має потенціал для гри в МЮ
Англійський вінгер уперше із серпня минулого року з'явився на полі у складі Манчестер Юнайтед у передсезонному товариському матчі проти Рейнджерс (2:0).
Другу половину минулого сезону він провів в оренді в дортмундській Боруссії після того, як публічно розкритикував Еріка тен Гага в соціальних мережах.
"Ми добре поговорили. Кожен може зробити помилку. Якщо гравець усвідомлює це, потрібно провести межу і рухатися далі.
Цьому клубу потрібні хороші гравці, і одне можна сказати точно: Джейдон Санчо — дуже хороший гравець. Я сподіваюся, що у нас все вийде і він зробить внесок у наш успіх", — сказав тен Гаг.
Нагадаємо, що Санчо виступає за Манчестер Юнайтед з літа 2021 року.