Англія

Фахівець зазначив, що потрібно рухатися далі.

Ерік тен Гаг прокоментував ситуацію з Джейдоном Санчо.

Тен Гаг: Я все ще переконаний, що Антоні має потенціал для гри в МЮ

Англійський вінгер уперше із серпня минулого року з'явився на полі у складі Манчестер Юнайтед у передсезонному товариському матчі проти Рейнджерс (2:0).

Другу половину минулого сезону він провів в оренді в дортмундській Боруссії після того, як публічно розкритикував Еріка тен Гага в соціальних мережах.

"Ми добре поговорили. Кожен може зробити помилку. Якщо гравець усвідомлює це, потрібно провести межу і рухатися далі.

Цьому клубу потрібні хороші гравці, і одне можна сказати точно: Джейдон Санчо — дуже хороший гравець. Я сподіваюся, що у нас все вийде і він зробить внесок у наш успіх", — сказав тен Гаг.

Нагадаємо, що Санчо виступає за Манчестер Юнайтед з літа 2021 року.