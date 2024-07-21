Англія

Нідерландець вірить в Антоні.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував майбутнє Антоні в манчестерському клубі.

"Я не виходжу за межі бюджету. Я навіть ніколи не мав бюджету. У Юнайтед бюджетом розпоряджаються власники та керівництво.

Антоні виразно показав свій потенціал у перший місяць, забив три рази у своїх перших трьох іграх. Після цього стало важче, минулий сезон був поганим.

Але я все ще переконаний, що він має потенціал для гри в цьому клубі", — сказав тен Гаг.

Цього літа Манчестер Юнайтед вже оформив трансфери Лені Йоро з Лілля та Йосуа Зіркзе з Болоньї.