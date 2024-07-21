Нідерландець вірить в Антоні.
ЕРІК ТЕН ГАГ ТА АНТОНІ, GETTY IMAGES
21 липня 2024, 20:15
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував майбутнє Антоні в манчестерському клубі.
"Я не виходжу за межі бюджету. Я навіть ніколи не мав бюджету. У Юнайтед бюджетом розпоряджаються власники та керівництво.
Антоні виразно показав свій потенціал у перший місяць, забив три рази у своїх перших трьох іграх. Після цього стало важче, минулий сезон був поганим.
Але я все ще переконаний, що він має потенціал для гри в цьому клубі", — сказав тен Гаг.
Цього літа Манчестер Юнайтед вже оформив трансфери Лені Йоро з Лілля та Йосуа Зіркзе з Болоньї.