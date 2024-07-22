Англія

Маланг повертається до Франції.

Лондонський Челсі розірвав контракт із захисником Малангом Сарром. Про це повідомляє L’Équipe.

За інформацією джерела, після розірвання угоди 25-річний француз перейде в Ланс на правах вільного агента.

Зазначається, що сьогодні або завтра він пройде медичний огляд у новому клубі.

Маланг Сарр приєднався до Челсі влітку 2020 року на вільним агентом з Ніцци. За весь цей час центрбек відіграв за "Синіх" 21 матч.

Раніше повідомлялося, що Челсі підписав американського вундеркінда.