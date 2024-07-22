Маланг повертається до Франції.
Сарр, getty images
22 липня 2024, 19:19
Лондонський Челсі розірвав контракт із захисником Малангом Сарром. Про це повідомляє L’Équipe.
За інформацією джерела, після розірвання угоди 25-річний француз перейде в Ланс на правах вільного агента.
Зазначається, що сьогодні або завтра він пройде медичний огляд у новому клубі.
Маланг Сарр приєднався до Челсі влітку 2020 року на вільним агентом з Ніцци. За весь цей час центрбек відіграв за "Синіх" 21 матч.
Раніше повідомлялося, що Челсі підписав американського вундеркінда.