Англія

Француз вже надихається енергією Олд Траффорд.

Новоспечений центральний захисник Манчестер Юнайтед Лені Йоро висловився про манкуніанський клуб. Його слова наводить офіційний сайт МЮ.

"Манчестер Юнайтед — найбільший клуб у світі. Для мене було мрією грати за цю команду! Вболівальники тут неймовірні. Я вже розмовляв із Тен Гагом. Йому потрібні гравці, які дійсно хочуть перемагати. Коли він дасть мені можливість вийти на поле, я буду готовий померти за цей клуб.

Олд Траффорд — це історична арена, і я просто дуже радий можливості грати на цьому стадіоні. Це дійсно неймовірне відчуття. Я вже уявляв себе на полі. Я був там зі своєю сім'єю, і вони теж були вражені", — сказав Йоро.

Нагадаємо, Лені Йоро минулого тижня перейшов до Манчестер Юнайтед з французького Лілля за 62 млн. євро.