Англія

22-річний футболіст може продовжити кар'єру в АПЛ.

Данський голкіпер Філіп Йоргенсен, правами на якого володіє іспанський Вільярреал, може опинитися в чемпіонаті Англії. Про це рапортує інсайдер Фабріціо Романо.

Згідно з відомостями джерела, 22-річний воротар потрапив у сферу інтересів Челсі. Сам гравець готовий поповнити лави англійського топ-клубу.

Варто зазначити, що Йоргенсен перебуває в системі Вільярреала з 2017 року.

Загалом воротар провів за "жовту субмарину" 44 зустрічі, в яких пропустив 75 голів. У семи матчах він зберіг свої ворота в недоторканності.

Зазначимо, що його трансферна вартість оцінюється в 20 мільйонів євро.