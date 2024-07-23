Англія

Захисник вважає Джуда важливим виконавцем.

Футболіст Ліверпуля Трент Александер-Арнольд висловився про значущість Джуда Беллінгема для збірної Англії.

Півзахисник мадридського Реала допоміг "трьом левам" дістатися до фіналу чемпіонату Європи, де команда поступилася збірній Іспанії (1:2).

21-річний гравець вийшов у старті в усіх семи матчах турніру, відзначившись двома забитими голами і однією результативною передачею.

"Звичайно, всі раді, що Джуд грає в нашій команді, а не десь ще. Він із тих, хто допоможе збірній Англії вигравати турніри. Джуд прекрасно знає, як перемагати, він володіє необхідним для цього менталітетом, а також, зрозуміло, прекрасно вміє грати у футбол", — сказав в інтерв'ю The Mirror Трент.

Раніше повідомлялося, що Беллінгем може пропустити 2-3 місяці через операцію.