Іспанія

Лідер "вершкових" може перенести операцію на травмованому плечі.

Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем може пропустити частину нового сезону через операцію. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 21-річний англієць після Євро-2024 пройшов медичне обстеження, яке не виявило ускладнень на його травмованому плечі, тому операцію можна відкласти.

Однак керівництво "вершкових" розуміє, що в якийсь момент Джуду доведеться перенести операцію і, можливо, він перенесе її на початку сезону. У такому разі він вилетить із гри на 2-3 місяці.

Минулого сезону Беллінгем провів 42 матчі, в яких забив 23 м'ячі та віддав 13 асистів.