Англія

"Червоні дияволи" готові заплатити за бразильця понад 230 мільйонів євро.

Манчестер Юнайтед проявляє інтерес до бразильського нападника Реала Вінісіуса Жуніора.

Як повідомляє Defensa Central, англійський клуб готовий запропонувати форварду п'ятирічний контракт із зарплатою 200 млн євро за весь період роботи.

Керівництво Манчестер Юнайтед готове заплатити за трансфер 24-річного бразильця понад 230 мільйонів євро.

Вінісіус Жуніор виступає за Реал з літа 2018 року, його чинний контакт розрахований до червня 2027 року.

У сезоні-2023/24 Вінісіус забив 24 голи і віддав 11 результативних передач у 39 матчах Реала в усіх турнірах.