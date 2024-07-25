Англія

Команда Марески відігралась на останніх хвилинах.

Лондонський Челсі під ранок за європейським часом у американському місті Санта-Клара на Лівайс Стедіум розпочав цикл товариських матчів у контексті підготовки до нового сезону.

Команда Енцо Марески протистояла представнику Ліги 1 — валлійському Рексему.

"Сині" відкрили рахунок у заключній третині першого тайму, у якому переважали суперників, за допомоги м’яча Крістофера Нкунку.

Однак після їхньої ротації поперерві суперники зуміли скористатись рідкісними нагодами та не тільки вирівняли стан справ на табло, а ще й вийшли вперед.

Доля протистояння в підсумку визначалась на останніх хвилинах, коли голом удалось відзначитись Леслі Угочукву.

Українець Михайло Мудрик був відсутній у заявці на гру.

Челсі — Рексем 2:2

Голи: Нкунку, 35, Угочукву, 82 — Болтон, 58, Мерріотт, 71

Челсі: Санчес (Бергстрем, 46) — Адарабіойо (Гюсто, 46), Бадьяшиль (Ачімпонг, 46), Колвілл (Чілвелл, 46) — Чуквуемека, Джеймс (Фофана, 46), Лавія (Сантос, 46), Тайрік (Анжело, 46) — Мадуеке (Угочукву, 46), Гую (Броя, 46), Нкунку (Стерлінг, 46).

Рексем: Оконкво — Болтон (Барнетт, 62), Клеворт (Джеймс, 84), Брант (Еванс, 62), О’Коннор, Реван (Мерріотт, 62) — Джонс (Кеннон, 62), Добсон (Ешфілд, 77), Лі (Девіс, 62) — Макклін (Форд, 84), Палмер (Далбі, 62).

Попередження: Мадуеке — Добсон.