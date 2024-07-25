Англія

Іспанець може продовжити кар'єру в АПЛ.

Арсенал може поповнити зірка минулого Євро-2024 у Німеччині, іспанський хавбек Фабіан Руїс.

Такою новиною в соцмережі ділиться журналіст Дункан Каслс.

Раніше повідомлялося про те, що клуб Руїса, ПСЖ не проти продати гравця, незважаючи на його феєричну гру на першості Європи в Німеччині. У парижан є плани щодо посилення центру поля.

Арсенал же, нагадаємо, очолює вже п'ятий рік молодий іспанський фахівець, співвітчизник Руїса Мікель Артета.

Минулого сезону "каноніри" знову не стали чемпіонами, взявши срібні медалі АПЛ.

Збірна Іспанії з Руїсом лише десяток днів тому стала чемпіоном Європи, обігравши у фіналі збірну Англії (2:1). У всіх семи поєдинках на Євро "червона фурія" перемогла.