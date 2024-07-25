Англія

Форвард незадоволений кількістю ігрового часу.

Хуліан Альварес готовий покинути Манчестер Сіті.

Як повідомляє The Athletic, аргентинський нападник хоче отримувати більше ігрового часу. Він і його сім'я були б раді переїзду в місце з більш теплим кліматом.

Інтерес до 24-річного гравця проявляє Атлетіко. Однак мадридці не можуть задовольнити фінансові вимоги "містян" — англійці хочуть отримати за трансфер Альвареса 60+17 млн фунтів.

У минулому сезоні АПЛ Хуліан провів 36 матчів, забив 11 голів і віддав 9 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Шахтар хоче орендувати півзахисника Манчестер Сіті.