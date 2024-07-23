Україна

"Гірники" виявляють інтерес до бразильського футболіста.

Вінгер Манчестер Сіті Кайкі може поповнити склад Шахтаря, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, "містяни" готові відпустити свого виконавця в оренду на наступний сезон.

Найімовірніше, наступного сезону Кайкі виступатиме або за роттердамську Спарту, або за Шахтар. Саме ці два клуби виявляють найбільш серйозний інтерес до 21-річного футболіста.

Зазначимо, що Кайкі перебуває у структурі Манчестер Сіті з 2021 року: англійська команда викупила його у Флуміненсе за десять мільйонів євро.

Також Кайкі встиг пограти на правах оренди за Пасуш де Феррейра і Бая.

Раніше повідомлялося, що Шахтар продовжив контракт із Вінісіусом Тобіасом.