"Гірники" виявляють інтерес до бразильського футболіста.
Кайкі, Getty Images
23 липня 2024, 15:55
Вінгер Манчестер Сіті Кайкі може поповнити склад Шахтаря, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, "містяни" готові відпустити свого виконавця в оренду на наступний сезон.
Найімовірніше, наступного сезону Кайкі виступатиме або за роттердамську Спарту, або за Шахтар. Саме ці два клуби виявляють найбільш серйозний інтерес до 21-річного футболіста.
Зазначимо, що Кайкі перебуває у структурі Манчестер Сіті з 2021 року: англійська команда викупила його у Флуміненсе за десять мільйонів євро.
Також Кайкі встиг пограти на правах оренди за Пасуш де Феррейра і Бая.
Раніше повідомлялося, що Шахтар продовжив контракт із Вінісіусом Тобіасом.