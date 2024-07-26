Англія

Легенда залишається на Олд Траффорд?

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр висловився про своє майбутнє в манкуніанському клубі. Його слова наводить Sky Sports.

"Чи залишуся я в Манчестер Юнайтед? Якщо тільки клуб не скаже мені, що я виставлений на продаж або що я там більше не потрібен.

Все, що я чув і, що мені показали в клубі, говорить про те, що я частина майбутнього команди, і настав час знову зробити Манчестер Юнайтед успішним та боротися за великі трофеї", — сказав Маґвайр.