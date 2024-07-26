Магвайр, getty images
26 липня 2024, 17:46
Центральний захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр висловився про своє майбутнє в манкуніанському клубі. Його слова наводить Sky Sports.
"Чи залишуся я в Манчестер Юнайтед? Якщо тільки клуб не скаже мені, що я виставлений на продаж або що я там більше не потрібен.
Все, що я чув і, що мені показали в клубі, говорить про те, що я частина майбутнього команди, і настав час знову зробити Манчестер Юнайтед успішним та боротися за великі трофеї", — сказав Маґвайр.