Англія

Гаррі Магвайр підбив підсумки минулого сезону.

Захисник Манчестер Юнайтед Гарі Магвайр прокоментував гру команди в минулому сезоні.

"Це було важко. Ймовірно, це трохи вплинуло на наші виступи та результати протягом усього сезону.

Особливо в період Різдва, коли ми справді схибили. Але треба віддати належне тренерові за те, як він із цим впорався.

Ерік показав, що ми можемо перемагати найкращі команди. Ми виграли два трофеї за два роки.

Перший сезон був справді гарний, минулий сезон – ні. Минулий сезон видався важким для Еріка.

Було багато невизначеності. Кількість травм була просто жахливою. Я майже впевнений, що цього сезону цього не відбудеться.

Ми віримо в команду менеджерів, і ті трансфери, які вони зробили, справді гарні", — сказав Магвайр.

Минулого сезону Магвайр провів 31 матч, у яких забив чотири м'ячі та віддав два асисти. МЮ посів восьме місце в АПЛ.