Англія

Лідер португальського клубу коштуватиме дуже дорого.

Ще під час минулорічної єврокубкової кампанії стало зрозуміло, що лісабонський Спортінг минулого літа зробив надзвичайно вигідну інвестицію, вклавшись у трансфер данського опорного півзахисника Мортен Юльманна з італійського Лечче за 19,5 млн євро.

Після видатного сезону та виступу на чемпіонаті Європи-2024, 25-річний виконавець оцінюється на ринку рівно в стільки, скільки передбачає його клаусула за контрактом — 80,5 млн євро.

Однак така велика вартість не відлякує англійський Манчестер Юнайтед, який наразі, за повідомленнями португальської Correio da Manha, стрімко наближається до підписання угоди про трансфер.

Юльманн у минулому сезоні за 49 матчів забив чотири голи та віддав чотири гольові передачі.