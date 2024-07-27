Англія

Лондонці "закривають" воротарську позицію.

Лондонський Челсі оформить трансфер воротаря іспанського Вільярреала Філіпа Йоргенсена найближчими днями. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "сині" завершать перехід данського голкіпера вже цими вихідними. Повідомляється, що угоду майже узгоджено, деталі будуть відомі найближчим часом.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.

Минулого сезону Філіп Йоргенсен відіграв за Вільярреал 37 матчів, пропустив 64 м'ячі та зібрав 6 "clean sheets".

Раніше повідомлялося скільки Челсі хоче отримати за Кепу.