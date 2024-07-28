При цьому, Ван-Біссака поповнить склад Вест Гема.
Нуссаїр Мазрауї, Getty Images
28 липня 2024, 19:14
Манчестер Юнайтед досяг домовленості з Баварією про перехід захисника Нуссайра Мазрауї, повідомляє Foot Mercato.
Трансфер обійдеться британському клубу в €25 млн. Манкуніанці також домовилися про особистий контракт із 26-річним футболістом.
У рамках угоди захисник Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Біссака перейде до Вест Гема, який раніше за "червоних дияволів" домовився з Баварією про придбання Мазрауї.
Зазначається, що Мазрауї не надто хотів переходити у Вест Гем, але з ентузіазмом сприйняв можливість знову попрацювати з Еріком тен Гагом, під керівництвом якого він грав в Аяксі.
Раніше повідомлялося, що чергова зірка Спортінга зацікавила Манчестер Юнайтед.