Англія

При цьому, Ван-Біссака поповнить склад Вест Гема.

Манчестер Юнайтед досяг домовленості з Баварією про перехід захисника Нуссайра Мазрауї, повідомляє Foot Mercato.

Трансфер обійдеться британському клубу в €25 млн. Манкуніанці також домовилися про особистий контракт із 26-річним футболістом.

У рамках угоди захисник Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Біссака перейде до Вест Гема, який раніше за "червоних дияволів" домовився з Баварією про придбання Мазрауї.

Зазначається, що Мазрауї не надто хотів переходити у Вест Гем, але з ентузіазмом сприйняв можливість знову попрацювати з Еріком тен Гагом, під керівництвом якого він грав в Аяксі.

Раніше повідомлялося, що чергова зірка Спортінга зацікавила Манчестер Юнайтед.