Англія

Англійська команда запропонувала 35 мільйонів євро.

Вест Гем хоче перехопити Юссуфа Фофана у Мілана, повідомляє L'Equipe.

Повідомлялося, що півзахисник Монако вже погодив контракт із "россонері". Італійська команда запропонувала за нього 17 млн євро, але така сума не влаштовує монегасків, які розраховують на 35 млн.

L'Equipe стверджує, що необхідну суму клубу Ліги 1 готовий заплатити Вест Гем. Лондонці вже надіслали пропозицію.

Інсайдер Фабріціо Романо зазначає, що сам футболіст не хоче переходити до складу англійської команди.

Раніше повідомлялося, що Мазрауї може перейти до Вест Гема.