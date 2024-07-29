Англія

Там він проведе зустріч із представниками Челсі й Тоттенгема.

Вінгер Федеріко К'єза не входить у плани нового головного тренера Ювентуса Тьяго Мотти.

Очевидно, 26-річний футболіст покине туринський клуб цього літа, і він може опинитися в англійській Прем'єр-лізі.

Як повідомляє Corriere dello Sport, Фалі Рамадані, агент Федеріко К'єзи, вирушив до Лондона на переговори з двома клубами.

Найближчим часом агент поспілкується з представниками Челсі та Тоттенгема. Обидві лондонські команди тримають К'єзу на своєму радарі.

Чинний контракт Федеріко К'єзи з Ювентусом розрахований до середини 2025 року. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця в 35 мільйонів євро.