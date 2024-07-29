"Каноніри" виявляють інтерес до нігерійського форварда.
Віктор Осімген, Getty Images
29 липня 2024, 21:55
Арсенал відновив переговори з Наполі щодо Віктора Осімгена.
За інформацією Corriere dello Sport, англійський клуб останніми днями зв'язувався з італійцями, щоб почати новий раунд перемовин і отримати актуальну інформацію.
ПСЖ заморозив переговори про трансфер нападника через небажання виплачувати відступні в розмірі близько 130 млн євро. Пропозиція парижан на суму близько 90 млн євро була відкинута президентом Наполі.
Арсенал зацікавлений в угоді, але наразі зосереджений на придбанні Віктора Дьокереша зі Спортінга.
Зазначається, що останніми днями трансфер Осімгена обговорюється також із Челсі.
Минулого сезону 25-річний гравець 32 рази з'являвся на полі в складі Наполі і 17 разів вразив ворота суперників, віддавши при цьому чотири результативні передачі.