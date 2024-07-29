Англія

"Каноніри" виявляють інтерес до нігерійського форварда.

Арсенал відновив переговори з Наполі щодо Віктора Осімгена.

За інформацією Corriere dello Sport, англійський клуб останніми днями зв'язувався з італійцями, щоб почати новий раунд перемовин і отримати актуальну інформацію.

ПСЖ заморозив переговори про трансфер нападника через небажання виплачувати відступні в розмірі близько 130 млн євро. Пропозиція парижан на суму близько 90 млн євро була відкинута президентом Наполі.

Арсенал зацікавлений в угоді, але наразі зосереджений на придбанні Віктора Дьокереша зі Спортінга.

Зазначається, що останніми днями трансфер Осімгена обговорюється також із Челсі.

Минулого сезону 25-річний гравець 32 рази з'являвся на полі в складі Наполі і 17 разів вразив ворота суперників, віддавши при цьому чотири результативні передачі.