Італія

Зрозуміло, з доплатою з боку лондонської команди.

Наполі і Челсі можуть обговорити угоду щодо Віктора Осімгена і Ромелу Лукаку.

Італія трансферна. Літні переходи

Італійці прагнуть швидше завершити трансфер бельгійського нападника.

Повідомляється, що Лукаку вже погодив трирічний контракт із Наполі. При цьому, враховуючи, що у нього залишилося два роки за чинною угодою, Челсі розраховує отримати близько 30 млн фунтів. Наполі ж, щоб профінансувати нові трансфери, повинен продати Осімгена. Клуби продовжують вести переговори.

Челсі цікавиться нігерійським нападником ще з чемпіонського сезону Наполі.

Раніше повідомлялося, що вони не хочуть платити за гравця відступні в розмірі 110 млн фунтів, але можливість відняти виплати Лукаку з фонду заробітної плати може потенційно допомогти сторонам домовитися про перехід Осімгена.

Минулого сезону 25-річний гравець 32 рази з'являвся на полі в складі Наполі і 17 разів вразив ворота суперників, віддавши при цьому чотири результативні передачі.