Однак статися це може у 2025 році.
ЛЕРОЙ САНЕ, GETTY IMAGES
29 липня 2024, 23:28
Арсенал стежить за ситуацією з контрактом Лероя Сане.
Угода 28-річного вінгера з мюнхенським клубом розрахована до літа 2025 року. Сане почувається комфортно в команді та місті й хоче продовжити угоду, повідомляє журналіст Sky Sport Керрі Гау.
У тому разі, якщо сторони не дійдуть згоди, варіантом продовження кар'єри для Сане може стати Арсенал.
Лондонці стежать за ситуацією, а у гравця зберігаються дуже хороші стосунки з Мікелем Артетою з часів їхньої спільної роботи в Манчестер Сіті.
У минулому сезоні Бундесліги Лерой провів 27 матчів, у яких забив 8 голів і зробив 11 асистів.