Англія

Однак статися це може у 2025 році.

Арсенал стежить за ситуацією з контрактом Лероя Сане.

Угода 28-річного вінгера з мюнхенським клубом розрахована до літа 2025 року. Сане почувається комфортно в команді та місті й хоче продовжити угоду, повідомляє журналіст Sky Sport Керрі Гау.

У тому разі, якщо сторони не дійдуть згоди, варіантом продовження кар'єри для Сане може стати Арсенал.

Лондонці стежать за ситуацією, а у гравця зберігаються дуже хороші стосунки з Мікелем Артетою з часів їхньої спільної роботи в Манчестер Сіті.

У минулому сезоні Бундесліги Лерой провів 27 матчів, у яких забив 8 голів і зробив 11 асистів.