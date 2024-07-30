Англія

Між клубами може відбутися цікава угода.

Челсі та Наполі обговорюють трансфери Віктора Осімгена і Ромелу Лукаку.

За інформацією The Athletic, сторони ведуть переговори про перехід нігерійського нападника в лондонський клуб на правах оренди з опцією викупу.

У випадку з бельгійцем йдеться про повноцінний трансфер.

У минулому сезоні Серії А Осімген провів 25 матчів, забивши 15 голів і зробивши 3 асисти.

Лукаку в сезоні-2023/24 виступав за Рому на правах оренди. У 32 іграх чемпіонату Італії він відзначився 13 голами і 3 асистами.