21-річний футболіст може продовжити кар'єру в іншому клубі.
Максіміліан Беєр, Getty Images
30 липня 2024, 13:57
Челсі та Астон Вілла зробили пропозицію Гоффенгайму щодо Максиміліана Беєра.
За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга, на 21-річного нападника також претендують Баєр і ще два європейські клуби.
Повідомляється, що усних домовленостей із жодною командою в Беєра немає, і він ухвалить рішення протягом наступних двох тижнів.
У контракті гравця є пункт про відступні в розмірі 30 мільйонів євро.
Минулого сезону Беєр провів 33 матчі за Гоффенгайм у Бундеслізі, забив 16 м'ячів і зробив одну гольову передачу.