Англія

21-річний футболіст може продовжити кар'єру в іншому клубі.

Челсі та Астон Вілла зробили пропозицію Гоффенгайму щодо Максиміліана Беєра.

За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга, на 21-річного нападника також претендують Баєр і ще два європейські клуби.

Повідомляється, що усних домовленостей із жодною командою в Беєра немає, і він ухвалить рішення протягом наступних двох тижнів.

У контракті гравця є пункт про відступні в розмірі 30 мільйонів євро.

Минулого сезону Беєр провів 33 матчі за Гоффенгайм у Бундеслізі, забив 16 м'ячів і зробив одну гольову передачу.