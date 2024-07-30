Англія

Судячи з усього, конфлікт залагоджено.

Півзахисник Енцо Фернандес уже повернувся до тренувань у Челсі.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, Фернандес вибачився перед іншими гравцями за пісню расистського характеру, виконану після перемоги збірної Аргентини на Кубку Америки.

Зазначається, що Фернандес пожертвує гроші для благодійної організації, яка веде боротьбу з дискримінацією. Свою роль у врегулюванні ситуації з Енцо Фернандесом зіграли Ріс Джеймс і Аксель Дісасі.

Зазначимо, що зараз Челсі в США готується до старту сезону-2024/25.