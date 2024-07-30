Англія

"Вишні" придбали гравця збірної Іспанії U-21.

Центральний захисник Дін Гейсен залишив Ювентус, перебравшись до клубу АПЛ, передає офіційний сайт Борнмута.

Контракт із 19-річним іспанцем розраховано до кінця червня 2030 року. За даними transfermarkt, "вишні" віддали за гравця 15.2 млн євро.

У системі Ювентуса Гейсен перебував із липня 2021 року. У другій половині сезону-2023/24, представляючи Рому на правах оренди, Дін узяв участь у 14 матчах у всіх турнірах, відзначившись 2 голами та 1 асистом.

Нагадаємо, колега за позицією Гейсена Жан-Клер Тодібо близький до переходу в Ювентус.