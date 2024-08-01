Свого часу Стів доводив Мідлсбро до фіналу Кубка УЄФА.
Макларен, getty images
01 серпня 2024, 10:22
Асистент головного тренера Манчестер Юнайтед Стів Макларен очолив збірну Ямайки. Про це повідомляє футбольна федерація країни Британської співдружності на офіційному сайті.
63-річний англійський фахівець підписав контракт із "реггі-хлопцями" на два роки — до чемпіонату світу-2026.
Досвідчений Стів Макларен запам'ятався роботою на посаді головного тренера у колись потужному Мідлсбро, з яким у сезоні-2005/06 доходив до фіналу Кубка УЄФА. Також він очолював збірну Англії з 2006 по 2007 роки, провалившись з нею у кваліфікації до Євро-2008.