Англія

Свого часу Стів доводив Мідлсбро до фіналу Кубка УЄФА.

Асистент головного тренера Манчестер Юнайтед Стів Макларен очолив збірну Ямайки. Про це повідомляє футбольна федерація країни Британської співдружності на офіційному сайті.

63-річний англійський фахівець підписав контракт із "реггі-хлопцями" на два роки — до чемпіонату світу-2026.

Досвідчений Стів Макларен запам'ятався роботою на посаді головного тренера у колись потужному Мідлсбро, з яким у сезоні-2005/06 доходив до фіналу Кубка УЄФА. Також він очолював збірну Англії з 2006 по 2007 роки, провалившись з нею у кваліфікації до Євро-2008.