Англія

Коментар головного тренера "синіх" після вікторії.

Енцо Мареска оцінив перемогу Челсі над Америкою (3:0) у товариському матчі.

"Я дуже радий. Для нас результат завжди важливий, тому що ми — Челсі, але на даний момент зациклюватися на результатах не потрібно. Зараз головне — аналізувати гру і розуміти, як її поліпшити. На мій погляд, якщо брати матчі з Рексгемом (2:2), Селтіком (1:4) і сьогоднішню зустріч, то ми продовжуємо додавати, і це головне.

У нас були проблеми з Рексгемом і Селтіком з багатьох причин, але було багато важливих речей, які ми поліпшили. Сьогодні ми продовжили в тому ж дусі. Відтоді, як ми почали передсезонку, те, що ми виконуємо на тренуваннях, потрібно втілювати в матчах", — наводить слова Марескі Football.London.

Раніше повідомлялося, що Челсі оголосив про трансфер Йоргенсена.