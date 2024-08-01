Англія

Наставник дав свій коментар після гри.

Ерік тен Гаг оцінив перемогу Манчестер Юнайтед над Бетісом (3:2) у товариському матчі.

"Думаю, ми зіграли нормально, хлопці проявили себе добре. На початку матчу в нас були проблеми з контролем м'яча, і суперник відкрив рахунок — таке не повинно відбуватися. Взагалі думаю, що вони забили після того, як уперше опинилися в нашому штрафному.

Але потім ми взяли гру у свої руки і відігралися. Думаю, ми забили три дуже хороших голи. Спочатку реалізували пенальті після вдалих дій Амада Діалло. Другий гол теж був дуже непоганий, як і третій — після кутового.

Епізод із другим голом був прекрасний — Амад забив після кросу Амасса", — сказав головний тренер Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялося, що Баварія готова дати Мазрауї "зелене світло" на перехід в Манчестер Юнайтед.