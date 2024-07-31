Німеччина

Бажання марокканця щодо переїзду на Олд Траффорд не змінилося.

Крайній захисник мюнхенської Баварії Нуссаїр Мазрауї досі прагне цього літа перейти до Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Зазначається, що 24-річний марокканець повідомив німецький гранд про свої плани на майбутнє, після чого сторони узгодили особисті моменти.

За інформацією джерела, Баварія готова найближчим часом дати "зелене світло" Мазрауї на перехід до МЮ.

Раніше повідомлялося, що трансфер коштуватиме Манчестер Юнайтед близько 25 мільйонів євро.