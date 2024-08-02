Англія

Шотландський опорник все ще може залишити Олд Траффорд.

Опорний півзахисник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоміней все ще знаходиться у підвішеному стані щодо питання свого майбутнього.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "червоні дияволі" й досі готові відпустити шотландського опорника цього літнього трансферного вікна.

Утім, умовою для відходу Скотта є надходження пропозиції в 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

Зазначається, що лондонський Фулгем зберігає інтерес до Мактомінея, тоді як МЮ хоче реінвестувати зароблені кошти в нового півзахисника.