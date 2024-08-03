Англія

Німецький фахівець розповів, чому особисто погодився провести семінар для українських тренерів, а не в онлайні

Іменитий футбольний фахівець та тренер Ральф Рангнік, який вважається батьком для поточного покоління німецьких тренерів, прилетів до Києва на запрошення президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка для проведення семінару в Будинку футболу для українських тренерів.

Поточний керманич збірної Австрії розповів, чому одразу погодився прилетіти в Україну та поділитися своїм досвідом особисто, а не через онлайн, незважаючи на воєнний стан через російську агресію.

"Насправді для мене велике задоволення й велика честь — бути тут сьогодні. Коли мені зателефонував Андрій Шевченко й запропонував провести цей семінар, я одразу погодився. Причому для мене було важливо поділитися з вами інформацією особисто, а не через онлайн.

Моя тренерська кар’єра триває вже понад 40 років. Свою першу професіональну тренерську ліцензію я отримав у 19 років. І на початку тренерської кар’єри я познайомився з Валерієм Лобановським, який привозив Динамо Київ для підготовки в Німеччину.

У Руйті я спостерігав за кожною тренувальною сесією команди Лобановського. У німецькому футболі тоді був певний стереотип у побудові гри, і ніхто не наважувався вийти за певні межі, а в Лобановського були нові ідеї. Це був мій перший досвід іншого бачення футболу", — цитує слова Рангніка офіційний сайт УАФ.

Ральф Рангкік розповів про своє бачення стилю гри та про те, як він формулює свою футбольну філософію, зробив презентацію та відповідав близько година разом зі своїми асистентами на питання.

Ще однією частиною семінару було практичне заняття, що пройшло на полі НТК ім. В. Баннікова. Під час практичних вправ Ральф Рангнік із гравцями Шахтаря U-17 моделював та пояснював ігрові ситуації на практиці, про які говорив у теоретичній частині.

Зазначимо, що участь у семінарі взяли 103 тренери зі штабів збірних України, вітчизняних професіональних клубів та дитячих академій.