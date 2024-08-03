Англія

Саудівський клуб вийшов з переговорів.

Воротар Манчестер Сіті Едерсон не перейде у Аль-Іттіхад. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, саудівський клуб підписав документи для переходу голкіпера іспанської Мальорки та збірної Сербії Предрага Райковича.

Повідомляється, що цей трансфер коштуватиме саудівському клубу 11 млн. євро. Відповідно, перехід 30-річного бразильця відтепер неможливий.