Саудівський клуб вийшов з переговорів.
Едерсон, getty images
03 серпня 2024, 12:25
Воротар Манчестер Сіті Едерсон не перейде у Аль-Іттіхад. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, саудівський клуб підписав документи для переходу голкіпера іспанської Мальорки та збірної Сербії Предрага Райковича.
Повідомляється, що цей трансфер коштуватиме саудівському клубу 11 млн. євро. Відповідно, перехід 30-річного бразильця відтепер неможливий.
Чинний контракт воротаря з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею у 10,4 млн. фунтів стрелінгів (брутто) на рік. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.
Минулого сезону Едерсон відіграв за Манчестер Сіті 43 матчі, пропустив 34 м'ячі та зібрав 16 "clean sheets".