Іспанія

Хосеп Гвардіола шукає заміну для Едерсона, який може покинути клуб.

Воротар мадридського Реалу та збірної України Андрій Лунін може перебратися до англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє OneFootball.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного українця зацікавлений Манчестер Сіті, де головний тренер Хосеп Гвардіола шукає потенційну заміну для Едерсона, який може перейти до одного із клубів Саудівської Аравії.

Також наголошується, що Манчестер Сіті готовий викласти за Луніна близько 35 мільйонів євро.

Минулого сезону Лунін провів 31 матч, з яких 12 на нуль при 32 пропущених м'ячах.

Раніше повідомлялося, що Челсі не зацікавлений у переході Луніна.