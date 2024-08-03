Англія

Досвідчений німець обрав англійський шлях.

Керівництво дортмундської Боруссії та лондонського Вест Гема досягли повної домовленості щодо переходу німецького нападника Нікласа Фюллькруга до англійського клубу за 30 млн. євро Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, "молотобійці" заплатять 26 млн. євро фіксованої суми та ще 4 млн. євро у вигляді різноманітних бонусів.

Контракт із 31-річним форвардом буде розрахований до 30 червня 2027 року з можливістю продовження ще на один сезон. Зарплатня гравця збірної Німеччини в новому клубі складатиме 3 млн. євро.

Зазначається, що незабаром відбудеться медичне обстеження німецького футболіста.