Шлях до Лондона відкрито.
Ніклас Фюллькруг, Getty Images
03 серпня 2024, 11:45
Німецький нападник Ніклас Фюллькруг провів усього один сезон у складі дортмундської Боруссії, після свого трансферу з бременського Вердера за 17 млн євро минулого літа, проте допоміг клубу пробитись до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, після чого виступав на домашньому чемпіонаті Європи в складі національної збірної.
У підсумку, це літо стало для 31-річного виконавця не менш насиченим.
Лондонський Вест Гем зробив пропозицію "джмелям", від якої вони не змогли відмовитись.
Як наслідок, сьогодні, 3 серпня, Боруссія оголосила, що Фюллькруг залишив тренувальний табір команди в Бад-Рагаці, і вирушив "на перемовини з іншим клубом".
Яким — здогадатись неважко.
Минулого сезону Фюлкруг провів 43 матчі, у яких забив 15 голів та віддав 11 асистів.