Німеччина

Шлях до Лондона відкрито.

Німецький нападник Ніклас Фюллькруг провів усього один сезон у складі дортмундської Боруссії, після свого трансферу з бременського Вердера за 17 млн євро минулого літа, проте допоміг клубу пробитись до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, після чого виступав на домашньому чемпіонаті Європи в складі національної збірної.

У підсумку, це літо стало для 31-річного виконавця не менш насиченим.

Лондонський Вест Гем зробив пропозицію "джмелям", від якої вони не змогли відмовитись.

Як наслідок, сьогодні, 3 серпня, Боруссія оголосила, що Фюллькруг залишив тренувальний табір команди в Бад-Рагаці, і вирушив "на перемовини з іншим клубом".

Яким — здогадатись неважко.

Минулого сезону Фюлкруг провів 43 матчі, у яких забив 15 голів та віддав 11 асистів.