Англія

Найближчим часом буде прийнято найкраще рішення для всіх.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска дав коментар щодо ситуації з півзахисником Конором Галлагером.

Раніше з'являлася інформація про те, що лондонці виключили Галлагера з основного складу після кількох відмов продовжити контракт.

"Можу лише сказати, що я знаю, що Галлагер контактує з клубом, щоб знайти рішення. Клуб пропонує йому контракт. Але на сьогоднішній день це єдина новина, яку я отримав", — цитує Мареску портал Goal.

Чинний контракт Конора Галлагера з Челсі розрахований ще на один сезон — до середини 2025 року. Інтерес до 24-річного півзахисника проявляє Атлетіко.